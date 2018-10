FPCI Beri Penghargaan Perdamaian untuk Korut

Jakarta: Founder Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal memberikan penghargaan perdamaian kepada Korea Utara (Korut). Penghargaan ini diberikan lewat Duta Besar Korut untuk Indonesia An Kwan-il.



"Penghargaan dari FPCI ini diberikan atas inisiatif kedua belah pihak, Korut dan Korea Selatan, dalam menciptakan perdamaian," kata Dino di acara Conference on Indonesian Foreign Policy, di Jakarta, Sabtu 20 Oktober 2018.

"FPCI sangat menyoroti perdamaian yang ada di Semenanjung Korea. Oleh karenany, Courage for Peace Award ini diberikan," imbuhnya.



Dubes An, yang menerima penghargaan tersebut, mewakili negaranya mengucapkan terima kasih atas penghargaan itu. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas dukungannya selama ini.



"Sudah ada tiga kali pertemuan antar Korea dan nantinya akan ada pertemuan kedua antara Korut dan AS. Kami meminta dukungan dari komunitas internasional untuk pertemuan ini," tukas Dubes An.



Dia juga sempat meminta dukungan dari ASEAN dan meminta agar organisasi tersebut terus mendukung perdamaian di Semenanjung Korea. Tak hanya itu, ia juga meminta generasi muda untuk ikut mendukung perdamaian Semenanjung Korea.









(WIL)