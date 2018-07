Implementasi Konektivitas Maritim Indonesia-India Digagas

New Delhi: Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan pertemuan di Jakarta pada Mei lalu. Kedua membahas berbagai isu termasuk kerja sama maritim.



Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia AM Fachir didampingi oleh Duta Besar RI untuk India, Sidharto Reza Suryodipuro menemui Menteri Negara Urusan Luar Negeri India, MJ. Akbar di New Delhi untuk mendiskusikan tindak lanjut pertemuan kedua pemimpin itu



"Berbagai hal yang kami diskusikan antara lain implementasi kerja sama ekonomi dan konektivitas maritim, kerja sama keamanan serta Dialog Lintas Agama," demikian diterangkan oleh Wamenlu Fachir, di India, dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Medcom, Jumat 20 Juli 2018.



Khusus untuk kerja sama ekonomi dan konektivitas, baru saja diselenggarakan Indonesia-India Investment Forum: Chapter Aceh-Andaman & Nicobar. Pertemuan tersebut sebagai langkah penting untuk membangun konektivitas maritim antara pulau-pulau di India dan Indonesia.



"Ini adalah amanat dari dokumen 'statement on shared vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific' yang disepakati oleh PM Modi dan Presiden Jokowi," Lanjut Wamenlu Fachir.



Menteri Akbar juga akan mengunjungi Indonesia untuk membahas persiapan penyelenggaraan Dialog Lintas Agama Indonesia-India yang pertama. Sebagai bangsa pluralis, Indonesia dan India berharap dapat berbagi dan bertukar pengalaman dalam mengelola kemajemukan di negaranya masing-masing.



Sebagai informasi saat berkunjung ke Indonesia, akhir Mei 2018, Presiden RI dan PM India telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama menjadi Kemitraan Strategis yang Komprehensif, menghasilkan dokumen Joint Statement dan Statement on the Shared Vision of India–Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific serta menghasilkan 9 MoU/Perjanjian antar Pemerintah dan enam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak swasta.



Kunjungan Wamenlu RI ke India kali ini juga dimaksudkan untuk berpartisipasi pada Delhi Dialogue X yang dihadiri oleh para Menteri, Wakil Menteri, pebisnis terkemuka, akademisi serta think-tank, dari ASEAN dan India.





(FJR)