Korut Tak Akan Temui Delegasi AS di Pyeongchang

Pyeongchang: Korea Utara menegaskan tidak berencana menemui Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence atau delegasi AS lainnya dalam Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan, Jumat 9 Februari 2018.



"Kami tidak pernah meminta dialog dengan AS baik di Olimpiade ataupun di masa mendatang," kata Direktur Jenderal Hubungan Internasional Kementerian Luar Negeri Korea utara (Korut) Jo Yong-sam, seperti dikutip dari KCNA, Jumat 9 Februari 2018.

"Secara eksplisit, kami tidak berniat bertemu dengan tim AS selama berada di Korea Selatan. Kunjungan delegasi kami ke Korea Selatan hanya untuk ambil bagian dalam Olimpiade dan menyambut keberhasilannya," imbuh dia.



Jo menuturkan negaranya tidak menggunakan festival olahraga untuk kepentingan politik. Menurutnya, hal tersebut tidak etis.



Dia mengimbau AS untuk bertindak lebih bijaksana dalam membangun hubungan luar negeri yang baik dengan negara lain. "Perbuatan mereka (AS) yang tidak bijakasana, malah hanya akan menunjukkan dirinya dalam posisi yang lebih canggung," terangnya.



Sementara itu, Wapres AS Mike Pence juga mengatakan tak mendesak adanya pertemuan dengan delegasi Korut. Dia bahkan meminta pemerintah Korsel untuk memperbaiki jadwal agar AS tidak bertemu dengan delegasi Pyongyang.



Pence akan menjadi ketua delegasi AS dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang. Dia membawa serta Fred Warmbier, ayah dari Otto Warmbier, mahasiswa yang tewas usai menjalani hukuman 15 tahun kerja paksa di Korut.



Kedatangan Warmbier, ujar Pence, sebagai pengingat dunia atas apa yang dilakukan Korut di bawah rezim Kim Jong-un.









(WIL)