AS Veto Resolusi Yerusalem, RI Galang Dukungan GNB

Jakarta: Indonesia menggalang dukungan dari negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) untuk memberikan suaranya dalam mwmbantu Palestina mencapai kemerdekaannya. Suara anggota GNB diperlukan dalam menentukan nasib Palestina di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khusus membahas mengenai Yerusalem.



"Next kita akan menggalang dukungan di Sidang Umum PBB, saat ini kita sedang galang dukungan dari Gerakan Non-Blok," ucap Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 19 Desember 2017.

Menurutnya, jika galang dukungan lewat Sidang Umum PBB, maka akan semakin banyak yang terkumpul untuk menetapkan Resolusi Yerusalem. Selain itu, Menlu Retno menuturkan, stafnya yang berada di lapangan terus berkoordinasi dengan mitra di GNB.



Menlu Retno menyarankan adanya pertemuan dengan mitra di GNB untuk membahas hal tersebut.



"Kita terus berkoordinasi dengan teman di Gerakan Non Blok dan sudah menyarankan agar sebelum Sidang Umum PBB, ada pertemuan dengan negara-negara Gerakan Non Blok," tutupnya.



Sidang Umum PBB mengenai Yerusalem akan digelar Kamis mendatang di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.



Sebelumnya, Amerika telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pengakuan Presiden AS, Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ke-14 anggota Dewan yang tersisa memilih mendukung langkah yang dirancang oleh Mesir.



Naskah resolusi itu mengungkapkan 'penyesalan mendalam' atas pengumuman Trump awal bulan ini yang mengakui Yerusalem dan memulai proses pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv.



Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara Palestina, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pekan lalu, pihaknya tidak lagi menerima peran AS dalam proses perdamaian. Dia berbicara di sebuah pertemuan para pemimpin Arab di mana banyak orang mengutuk keputusan Trump sebagai tindakan melanggar hukum.



Sementara, rencana Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence untuk ke Timur Tengan guna membahas Yerusalem akhirnya dibatalkan. Pembatalan dipicu kemarahan dunia Islam mengenai status Yerusalem.









