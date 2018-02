Korea Utara Disebut Bersedia Bertemu dengan AS

Jakarta: Wakil Ketua Partai Buruh Korea Selatan, Gen Kim Youn-Chol, menyampaikan Korea Utara akan mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS).



Hal tersebut disampaikan usai dirinya bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae, menjelang penutupan acara olimpiade Musim Dingin.

Seperti dilansir BBC, pertemuan Gen Kim dengan Presiden Moon dilakukan sebelum penutupan acara tersebut dimulai.



"Korea Utara sangat bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan AS," ujar Gen Kim di Kantor Moon, Minggu 25 Februari waktu setempat.



Selain itu Korea Utara telah sepakat perundingan antara Korea dan Utara-AS harus ditingkatkan bersama-sama.



Sementara itu Pyongyang belum dapat berkomentar, tapi pihaknya bersedia beribicara tanpa persyaratan apapun.



Kementarian luar negri Pyongyang memuji kerjasama Korea Selatan dan Utara selama Olimpiade, namun pihaknya mengatakan AS telah membawa ancaman perang ke semenanjung korea.



