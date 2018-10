Konflik Palestina Israel Barometer Perdamaian Dunia

Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan isu Palestina dan Israel berdampak pada situasi global. Dia meyakini jika penyelesaian konflik tersebut dapat berdampak signifikan bagi perdamaian dunia.



"Isu Palestina selalu menjadi salah satu barometer untuk mengukur masa depan perdamaian dan stabilitas dunia. Tapi sayangnya, masa depan Palestina masih mengkhawatirkan," ucap Retno dalam Jakarta Geopolitical Forum 2018, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

Dia menuturkan penyelesaian konflik Palestina dapat memengaruhi upaya komunitas internasional dalam membangun situasi global yang lebih damai dan stabil, tak hanya di bidang politik, tapi juga ekonomi.



Konflik Palestina merupakan salah satu masalah geopolitik dunia. Beberapa tahun terakhir, proses perdamaian kedua negara, Palestina dan Israel, kembali terancam dengan langkah pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem oleh beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat (AS).



Pekan lalu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyampaikan Australia akan mempertimbangkan untuk mengikuti langkah AS tersebut. Jika hal itu terjadi, Australia secara politik menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.



Padahal, kota suci bagi tiga agama itu merupakan salah satu sumber konflik Palestina dan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun.



"Proses damai masih mandek, status quo tidak dihormati. Masa depan 5 juta pengungsi (Palestina) juga terancam jika konflik Israel-Palestina tidak diselesaikan berdasarkan hukum internasional," tukasnya.



Karenanya, Retno menekankan Indonesia tetap memegang prinsip Solusi Dua Negara (Two-State Solution) atas kasus ini. Dia menegaskan, kemerdekaan Palestina akan terus berada di jantung politik luar negeri Indonesia.



