Jet Tempur AS Jatuh di Jepang, Pilot Berhasil Diselamatkan

Okinawa: Sebuah jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) jatuh di laut lepas dari pulau Okinawa di selatan Jepang pada Senin 12 November. Dua awaknya berhasil diselamatkan.



"Jet tempur itu jatuh sekitar 250 kilometer dari ibu kota Provinsi Okinawa, Naha sekitar pukul 11:45 (0245 GMT)," kata Juru Bicara Biro Pertahanan Okinawa, Osamu Kosakai, seperti dikutip AFP, Senin, 12 November 2018.



"Dua anggota awaknya terlempar dan diselamatkan oleh sebuah helikopter militer AS dan menderita luka yang tidak mengancam jiwa," imbuhnya.



Menurut Kosakai, jet tempur itu jatuh karena masalah mesin. Penjaga pantai Jepang mengirim pesawat pengawas ke perairan untuk melihat apakah ada puing atau bahan bakar yang terapung.



Okinawa menyumbang kurang dari satu persen dari total luas daratan Jepang, tetapi menampung lebih dari setengah dari sekitar 47.000 personel militer Amerika yang ditempatkan di Jepang.



Selama beberapa dekade, penduduk Okinawa telah meminta beberapa pangkalan untuk dipindahkan. Kebencian tumbuh di warga Okinawa setelah serangkaian kecelakaan dan kejahatan yang dilakukan oleh personel militer dan pekerja pangkalan AS terhadap warga setempat.





(FJR)