Menlu Iran Minta AS Segera Bebaskan Jurnalisnya

Teheran: Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif meminta Amerika Serikat (AS) segera membebaskan jurnalis Marzieh Hashemi, yang bekerja untuk media Iran, Press TV. Zarif menyebut penahanan itu bersifat politis.



"Penahanan jurnalis Iran oleh AS sangat politis dan AS harus segera membebaskan Hashemi," kata Zarif, dikutip dari IRNA, Kamis 17 Januari 2019.

Hashemi, merupakan jurnalis kelahiran Amerika yang bekerja di Press TV, stasiun televisi yang didanai Pemerintah Iran. Hashemi dikabarkan ditahan ketika baru saja tiba di Bandara Internasional St. Louis, Missouri.



Lahir di Amerika, Hashemi memiliki nama lain yaitu Melanie Franklin. Saat ini kabarnya ia telah dipindahkan di fasilitas penahanan di Washington DC.



"Kelakuan buruk Pemerintah AS menunjukkan bahwa AS tidak mematuhi prinsip apa pun yang melindungi para jurnalis, yang mungkin mengkritik pemerintahan mereka," lanjut dia.



Penangkapan Hashemi disinyalir merupakan balas dendam AS atas penahanan empat warganya oleh Pemerintah Iran. Beberapa di antaranya dituduh melakukan spionase.



Hashemi ditangkap bersama putranya yang bernama Reza, untuk mengunjungi salah satu keluarganya dan saudara laki-lakinya yang sedang sakit.



Namun, ada kabar lain bahwa Hashemi bepergian ke Amerika untuk membuat film dokumenter berjudul Black Lives Matter untuk Press TV.







(FJR)