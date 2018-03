Kunjungi Tiongkok, Kim Butuh Perlindungan Sekutu Lama

Beijing: Kunjungan dadakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Tiongkok menyedot perhatian global. Ini dikarenakan kunjungan tersebut merupakan kali pertama dari Kim sejak dirinya menjadi orang nomor satu di Pyongyang.



Sejumlah analis menilai baik Korut maupun Tiongkok sama-sama membutuhkan kunjungan tersebut, yang terjadi pada Minggu 25 Maret hingga Rabu ini.

Deng Yuwen, seorang cendekiawan independen mengenai urusan luar negeri Tiongkok, menilai bahwa Korut membutuhkan sekutu lamanya menjelang wacana pertemuan tingkat tinggi dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat.



Kim dinilai masih bersikap skeptis apakah Presiden AS Donald Trump dapat menjamin keamanan rezimnya, meski nanti keduanya bertemu dan berdialog damai.



"Korut membutuhkan figur 'big brother' untuk melindunginya di momen-momen krusial," ucap Yuwen.



Sementara untuk kubu Tiongkok, kunjungan Kim diperlukan agar Negeri Tirai Bambu dapat kembali dilibatkan dalam permainan diplomasi yang terjadi belakangan ini antara Korut, Korsel dan AS.



Xi juga dinilai ingin memastikan Kim tidak membuat perjanjian dengan AS yang dapat melukai kepentingan Tiongkok di masa mendatang.



"Hal ini menunjukkan bahwa dalam permainan diplomasi krusial terkini, Kim dan Xi meyakini perlunya berdialog dan berkonsultasi," tutur Bonnie Glaser, pakar urusan Tiongkok di Washington-based Center for Strategic and International Studies, kepada AFP.



Menurut kantor berita Xinhua, Kim "berkomitmen terhadap denuklirisasi" di Semenanjung Korea. Ucapan disampaikan saat dirinya berdialog dengan Xi di Beijing.



"Sejak awal tujuan pertama dalam kunjungan luar negeri saya adalah ibu kota Tiongkok," ujar Kim, menurut laporan dari Korean Central News Agency atau KCNA.



"Ini merupakan tugas saya sebagai seseorang yang harus menghargai hubungan DPRK-PRC dari generasi ke generasi," lanjut dia, merujuk pada akronim nama resmi kedua negara.





