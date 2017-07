Rayakan 4th July, AS Sebut RI Harus Pertahankan Toleransi

Metrotvnews.com, Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta merayakan Hari Kemerdekaan AS atau biasa disebut 4th July, kemarin.



Dalam pidatonya, Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan menekankan kembali hubungan antara AS dan Indonesia yang semakin erat setiap tahunnya dengan adanya berbagai kesamaan di masing-masing negara.

"Negara kita adalah negara yang sama-sama demokrasi, sama-sama beragam masyarakatnya, pun mengutamakan toleransi," kata Dubes Donovan, di kediamannya, kawasan Menteng, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017.Penguatan kerja sama tersebut, lanjut dia, ditandai dengan kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia beberapa waktu lalu.Dubes Donovan menegaskan, sangat optimis untuk membangun lebih banyak lagi kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang."Delapan bulan saya berada di Indonesia menjabat sebagai dubes AS, Indonesia membuat saya terkesan. Saya sudah mengunjungi beberapa kota dari Sabang sampai Merauke," ujar dia."Saya sangat mengapresiasi keragaman etnis, suku, budaya dan bahasa yang dimiliki oleh Indonesia. Kalian harus mempertahankan itu," ungkapnya lagi.Dubes Donovan menambahkan, AS dan Indonesia juga memiliki semboyan yang hampir mirip. Jika Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika, maka AS memiliki semboyan E Pluribus Unum.Perayaan 4th July ini diramaikan oleh banyak pejabat Indonesia dan juga para ekspatriat negara lain. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Komunikasi dan Informasi RI Rudiantara, dan mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono juga tampak hadir di acara ini.(FJR)