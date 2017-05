Amerika Serikat Uji Coba Misil Antar Benua

Metrotvnews.com, California: Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan uji coba peluncuran sebuah misil antar benua dari California, Rabu 3 Mei 2017.



Juru bicara AU Global Strike Command Joe Thomas mengatakan kepada AFP, bahwa peluncuran ini merupakan tes rutin dan tidak ditujukan untuk memamerkan kekuatan terkait provokasi nuklir dan misil Korea Utara.

Misil The Minuteman III meluncur dari Pangkalan Udara Vandenberg pada pukul 07.02 pagi waktu setempatRudal yang tak dilengkapi hulu ledak ini terbang sejauh 6.700 kilometer dan jatuh di dekat Kepulauan Marshalls di Samudera Hindia. Di area tersebut, terdapat beberapa situs uji coba misil milik Negeri Paman Sam.Mampu dipasangi hulu ledak nuklir, The Minuteman III diuji coba sekitar empat kali dalam satu tahun, kata Linda Frost dari Global Strike Command."Uji coba peluncuran ini memverifikasi akurasi dan kemampuan sistem persenjataan ICBM yang menyediakan data-data berharga," ucap pernyataan resmi Global Strike Command, merujuk pada singkatan dari misil antar benua."Program peluncuran ICBM mendemonstrasikan kapabilitas operasional The Minuteman III dan memastikan kemampuan AS dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan (adanya serangan) nuklir sebagai elemen kunci dari keamanan nasional AS dan sekutu serta mitra kami," lanjutnya.Rezim Korut di bawah Kim Jong-un berusaha mengembangkan teknologi ICBM yang dapat membawa hulu ledak nuklir hingga ke dataran utama AS.(WIL)