Korut Deklarasikan Persatuan Erat dengan Tiongkok

Beijing: Kim Jong-un mendeklarasikan 'persahabatan, persatuan dan kerja sama' erat antara Korea Utara dengan Tiongkok. Pernyataan disampaikan dalam kunjungan kali ketiga ke Negeri Tirai Bambu sepanjang tahun ini.



Kunjungan dua hari yang berakhir pada Rabu 20 Juni 2018 ini didesain untuk meyakinkan Beijing bahwa Pyongyang tidak akan menelantarkan sekutunya, usai Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertekad membuka lembaran baru di dunia diplomasi.

Ini merupakan bagian dari aksi Kim dalam menyeimbangkan diplomasi dengan AS dan Tiongkok.



Tiongkok dan AS sama-sama ingin melihat Semenanjung Korea bebas dari senjata nuklir. Namun Tiongkok khawatir AS dan Korut akan semakin dekat dan berpotensi mengganggu kepentingan Beijing.



Meski tidak hadir dalam pertemuan di Singapura pada 12 Juni, Tiongkok meminjamkan pesawat kepada Kim. Peminjaman pesawat merupakan pertanda jelas bahwa Beijing masih menjadi kekuatan berpengaruh dalam serangkaian langkah diplomatik.



Kim memilih Tiongkok sebagai negara pertama dalam kunjungan ke luar negeri pada Maret. Ia kembali bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di kota Dalian pada Mei.



Seperti dilansir dari Japan Times, Kim membeberkan proses denuklirisasi Xi dalam kunjungan terbaru ke Tiongkok. Ia juga melaporkan pertemuannya pekan lalu dengan Trump.



"Denuklirisasi akan membuka prospek baru jika kedua pihak dapat melaksanakan konsensus puncak secara bertahap," ucap Kim.





(WIL)