Kapal AS kembali Berlayar Dekat Laut China Selatan

Washington: Sebuah kapal perang Amerika Serikat berlayar dekat Kepulauan Spratly di Laut China Selatan (LCS). Pelayaran ini merupakan langkah terbaru AS dalam menentang klaim Tiongkok atas keseluruhan LCS.



"Kapal USS Decatur memperlihatkan kebebasan bernavigasi," kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan AS kepada kantor berita AFP.

"Decatur berlayar dalam jarak 12 mil laut dari karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Spratly," sambung dia, seperti disitir dari NDTV, Senin 1 Oktober 2018.



Pejabat itu menegaskan semua operasi militer AS di kawasan tersebut "dirancang sesuai hukum internasional dan menunjukkan bahwa AS dapat terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun selama masih berada di bawah aturan."



Sejauh ini belum ada reaksi dari Tiongkok mengenai pelayaran terbaru AS. Namun dalam pelayaran serupa pada Juli di Kepulauan Paracel. Beijing geram dan mengerahkan kapal perang serta pesawat jet tempur.



Baca: Dua Kapal Perang AS Berlayar di Laut China Selatan



Paracels, di utara Kepulauan Spratly, diklaim Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam. Pada 25 Mei, kapal USS Dewey berlayar kurang dari 12 mil laut dari terumbu karang Kepulauan Spratly.



Tiongkok mengklaim hampir semua perairan LCS. Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga mengklaim sebagian LCS.







(WIL)