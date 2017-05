Mahasiswa RI Ciptakan Solusi untuk Hadapi Tantangan di Kawasan

Metrotvnews.com, Jakarta: Peran anak muda kini disebut sangatlah penting bagi kelangsungan sebuah negara. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R. Donovan mengatakan, hubungan people to people antara anak muda AS dan Indonesia juga menjadi salah satu faktor kesuksesan dua negara.

Melalui USAID, AS dan Indonesia mengembangkan hubungan people to people dengan memfasilitasi tiga mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang menamai dirinya MINO, di mana mereka menciptakan solusi untuk menghadapi tantangan di Indonesia serta Asia Tenggara.

Tiga mahasiswa dari Fakultas Sains ini memenangkan lomba Innovative Challenge mengalahkan 200 kelompok lainnya se-Asia Tenggara, November 2016. Hadiahnya, mereka mengunjungi Washington pada Maret 2017 kemarin.

"Saya senang ada people-to-people dua negara yang semakin membaik. Apa yang kita lakukan melalui program YSEALI ini sebagai lanjutan kerja sama dengan seluruh negara di ASEAN, terutama Indonesia," kata Dubes Donovan di At America, Pacific Place, Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.







Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan (Foto: Sonya Michaella/Metrotvnews.com). "Mereka membuat sesuatu yang sangat inovatif, dengan cara yang sangat ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dari aquaculture. Saya sangat bangga, bisa bekerja sama dengan INTEL dan USAID untuk memajukan anak Indonesia," lanjutnya.

Menurut Dubes Donovan, antusiasme anak muda Indonesia terhadap sains dan teknologi sangatlah tinggi dan menginspirasi. Menguak sains dan teknologi, ucap dia, sangat penting untuk memastikan pelajar agar bisa inovatif dan mengembangkan kemampuan kritis seseorang.

"Kegiatan seperti ini bisa membuat pemuda-pemudi Indonesia menstimulasi solusi untuk tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia dan Asia Tenggara," tutur dia lagi.

Dari segi perspektif pembangunan, proyek ini adalah proyek yang bagus untuk masa depan sebuah negara dan juga investasi masa depannya.

"Dan bekerja bersama-sama anak muda sangat menginsipirasi dan membawa kita smua untuk masa depan yang lebih baik seperti menciptakan sebuah solusi dari sebuah masalah," pungkasnya.

(FJR)