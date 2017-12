Keputusan Trump atas Yerusalem Diduga demi Pilpres 2020

Jakarta: Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Drs. M. Hamdan Basyar, MSi, menyebut pengaruh Israel di Amerika Serikat (AS) sangat kuat. Inilah yag mendorong Presiden Donald Trump memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



"Kuat sekali pengaruhnya (Israel) di Amerika Serikat (AS)," ujarnya saat ditemui usai Seminar Konstelasi Baru Kepemimpinan di Timur Tengah,di Gedung LIPI, Jakarta, Senin 11 Desember 2017.

Menurut dia, keputusan yang dilakukan Trump ini untuk menaikkan kembali pamornya sebagai pemimpin Negara Adi Daya. Hamdan tak menampik kemungkinan jika keputusan ini untuk menyelamatkan suara dari para pendukung Zionis agar terpilih di pemilihan presiden mendatang di tahun 2020.



"Trump mau selamatkan suara dari pendukung Zionis untuk terpilih di masa selanjutnya. Ini bisa jadi spekulasi, yang sedang diusahakan Trump, bagaimana pro-Zionis mendukung dia," kata Hamdan.



Dia membandingkan dengan mantan Presiden George H.W Bush yang hanya mendapat jabatan satu periode karena pernah mendesak Israel menyerahkan Yerusalem ke Palestina, untuk memenuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 tahun 1967.



Karena desakannya tersebut, dia hanya menjabat selama satu periode saja. "Jika dia tidak melakukan ini, kelompok pro-Zionis itu bisa curiga dan nasibnya bisa seperti Bush senior yang tidak menjabat dua periode," imbuhnya.



Rabu 6 Desember, Trump mengumumkan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Protes dan kecaman merebak setelah keputusan Trump tersebut.



Indonesia, sebagai salah satu pembela Yerusalem sangat menentang keputusan Trump ini. Tak sampai 24 jam setelah pengumuman, Menlu Retno memanggi Duta Besar AS di Indonesia, Joseph Donovan terkait kasus ini. Tak hanya itu, saat ini dia bertolak ke Yordania, berbicara dengan Menteri Luar Negeri Yordania dan Palestina.



Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia akan selalu berdiri bersama Palestina untuk mencapai hak kemerdekaannya.









