Korsel Tolak Permintaan Trump agar Bayar Sistem Rudal

Metrotvnews.com, Seoul: Pemerintah Korea Selatan telah menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa mereka harus membayar sebuah sistem pertahanan rudal senilai USD1 miliar. Sistem itu dipersiapkan oleh AS di Korsel demi mencegah ancaman dari Korea Utara.

Komponen utama dari sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) telah dikirim dan dipasang di bekas lapangan golf di Korsel -- yang membuat marah Tiongkok -- pada saat ketegangan meningkat atas program nuklir dan rudal Pyongyang.

Pejabat tinggi AS mengatakan, THAAD akan beroperasi "dalam beberapa hari". "Saya memberi tahu Korsel akan tepat jika mereka membayarnya. Ini adalah sistem bernilai miliaran dolar," kata Trump dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Reuters.

"Ini sangat fenomenal. Peralatan paling luar biasa yang pernah Anda lihat -- menembakkan rudal langsung dari langit," kata Trump. "Dan itu melindungi mereka dan saya ingin melindunginya, kita akan melindungi mereka, tapi mereka harus membayarnya, dan mereka mengerti itu."

Kedua negara telah berada dalam aliansi keamanan sejak perang Korea 1950-53, dan lebih dari 28.000 tentara AS ditempatkan di Korsel.

Seoul mengatakan bahwa berdasarkan Perjanjian Status Pasukan yang mengatur kehadiran militer AS di negara tersebut, Korsel akan menyediakan situs dan infrastruktur THAAD. Sementara AS akan membayar untuk menerapkan dan mengoperasikannya.

"Tidak ada perubahan pada posisi dasar ini," kata kementerian pertahanan Korsel dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat 28 April 2017.

Korsel menyebarkan sebagian sistem pertahanan rudal AS. Barisan tersebut dilengkapi dengan ketegangan tinggi di Semenanjung Korea sesudah serangkaian peluncuran rudal oleh Korut dan peringatan dari pemerintahan Trump bahwa tindakan militer adalah "pilihan yang siap".

Namun awal pekan ini, dia mengatakan akan meminta sanksi yang lebih kuat terhadap Pyongyang dan membuka kemungkinan perundingan, dengan kepala komando Pasifik AS, Admiral Harry Harris, mengatakan bahwa mereka ingin menuntut pemimpin Kim Jong-un "merasakannya, tanpa berlutut".

Gedung Putih juga ingin Tiongkok berbuat lebih banyak untuk mengendalikan Korut, namun Beijing telah marah dengan penerapan THAAD yang, ia khawatir, melemahkan kemampuan balistiknya sendiri dan mengganggu keseimbangan keamanan regional.

Komentator media sosial mencemooh. "Jadi dia ingin memulai perang dengan Korut dan dia ingin Korsel membayarnya," tulis satu postingan di Twitter.

Wayne Hay dari Al Jazeera, melaporkan dari Seoul, mengatakan bahwa sistem THAAD kontroversial sejak awal, namun komentar Trump "keluar tiba-tiba".

"Ini adalah peranti AS, yang dijalankan oleh personil AS, berada di tanah Korsel yang telah diberikan secara efektif ke AS," kata Hay. "Jadi sulit untuk melihat bagaimana Donald Trump bisa mengatasi yang ini."

Hay mengatakan, ada juga tanggapan negatif terhadap Trump yang menyatakan bahwa dia ingin merundingkan atau mengakhiri pakta perdagangan bebas lima tahun dengan Korsel karena defisit perdagangan yang mendalam dengan Seoul. Produsen mobil Korsel mengungkapkan keprihatinannya atas komentar Trump.

"Umumnya, kesepakatan perdagangan bebas telah berhasil dengan baik -- perdagangan telah meningkat antara kedua negara saat kita melihat penurunan perdagangan secara umum di seluruh dunia," kata Hay.

(FJR)