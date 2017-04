40 Ribu Pasukan Keamanan Berjaga Jelang KTT ASEAN di Filipina

Metrotvnews.com, Manila: Sekitar 40 ribu pasukan keamanan telah dikerahkan untuk menjaga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-30 yang akan dihelat pada 29-30 April. Sebelumnya, akan diselenggarakan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di mana 10 menteri luar negeri negara ASEAN akan bertemu.



KTT ASEAN ini diselenggarakan di tengah-tengah keamanan Filipina yang sedang dipertanyakan, terkait sejumlah bentrokan militer dengan militan dan juga pembunuhan massal bagi para pengedar dan pengguna narkoba sesuai arahan Presiden Rodrigo Duterte.

Dilansir AFP, Rabu 26 April 2017, Duterte telah menyatakan tak akan menggunakan ASEAN untuk menekan Tiongkok soal Laut China Selatan. Duterte terkesan lebih memilih untuk bersikap ramah kepada Tiongkok soal sengketa perairan ini.Namun, awal bulan ini, Duterte baru saja memerintahkan pasukannya untuk menduduki pulau-pulau kosong di Laut China Selatan. Ia juga mengatakan, kemungkinan dirinya akan pergi ke salah satu pulau dan menancapkan bendera Filipina di situ.Ketika dikonfirmasi, Istana Kepresiden Filipina menyangkal komentar Duterte tersebut. Mereka mencabut pernyataan menjelang digelarnya KTT ASEAN.KTT ASEAN kali ini disinyalir akan menjadi menarik. Pasalnya, diperkirakan Duterte akan menerima dukungan cukup banyak dari para tetangganya di Asia Tenggara soal perang narkoba di Filipina.Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat berkunjung ke Indonesia, November 2016.Duterte pun mungkin akan 'mempromosikan' perang narkobanya di hadapan sembilan kepala negara anggota ASEAN, di mana tak akan ada kata-kata perlawanan dari mereka.Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Filipina sekaligus mantan duta besar Filipina untuk PBB, Lauro Baja bahkan berharap sembilan kepala negara ASEAN lainnya akan mendukung inisiatif Duterte tersebut."Saya mengharapkan para pemimpin negara anggota ASEAN mendukung upaya Filipina untuk memberantas narkoba," kata Baja.Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo yang dipastikan hadir untuk KTT ASEAN juga akan bertemu dengan Duterte dalam konteks kunjungan kenegaraan.Dalam kunjungannya ini, Jokowi akan meresmikan kerja sama baru antara Indonesia-Filipina. Dua memorandum of understanding (MoU) yang akan ditandatangani pertama di bidang pertanian dan MoU, yang kedua adalah Joint Declaration on the Establishment of Sea Connectivity between Davao/General Santos and Bitung.Khusus untuk MOU kedua, diatur mengenai jalur pelayaran Davao-Bitung dengan shuttle ship yang disebut dengan sistem Roll On Roll Off (RORO) pada 30 April 2017.(WIL)