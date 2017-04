Korsel Sebut AS Konfirmasi akan Tanggung Biaya Pengiriman THAAD

Metrotvnews.com, Seoul: Korea Selatan menyebut Amerika Serikat telah menegaskan kembali akan menanggung biaya pengiriman sistem anti-misil THAAD.



Konfirmasi muncul beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengatakan sudah seharusnya Seoul membayar perangkat THAAD yang nilainya mencapai USD1 miliar.

Dalam sambungan telepon pada Minggu 30 April 2017, penasihat keamanan nasional AS H.R. McMaster, meyakinkan Korsel bahwa aliansi AS dengan Negeri Gingseng adalah prioritas utama di kawasan Asia Pasifik.Percakapan terjadi setelah Korut melakukan uji coba misil pada Sabtu, yang disebut AS dan Korsel berakhir gagal beberapa menit setelah diluncurkan.Kepala Staf Gedung Putih Reince Priebus mengatakan Trump akan mendiskusikan ancaman nuklir dan misil Korut dengan kepala negara Thailand dan Singapura sebagai bagian dari pendekatannya terhadap sekutu di kawasan.Sistem anti-misil THAAD. (Foto: AFP/DOD)Kamis kemarin, Trump mengatakan dalam wawancara dengan Reuters bahwa dirinya ingin Seoul membayar biaya pengiriman THAAD.Seoul menegaskan biaya pengiriman merupakan tanggung jawab Washington di bawah perjanjian bilateral."Penasihat keamanan H.R. McMaster menjelaskan bahwa pernyataan terbaru Trump dibuat dalam konteks umum, yang sejalan dengan ekspektasi publik AS terhadap pembagian biaya pertahanan dengan para sekutunya," ungkap pernyataan resmi pemerintahan Korsel.Sejumlah elemen utama THAAD, singkatan dari Terminal High Altitude Area Defense, telah dipindahkan ke situs khusus di Seongju di Korsel bagian selatan pekan ini.(WIL)