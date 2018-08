Banjir Bandang Hantam India, 27 Orang Tewas

New Delhi: Banjir bandang menghantam wilayah India selatan di Kerala. 27 orang dilaporkan tewas dalam bencana ini.



Bencana tersebut pun mendorong Amerika Serikat (AS) untuk menyarankan warganya agar menjauhi wilayah-wilayah wisata.



Negara bagian Kerala yang dipenuhi pantai dan terkenal karena pantai dan kebun tehnya yang dipagari oleh pohon palem, dihempas oleh hujan tahunan setiap tahun tetapi hujan turun sangat parah di musim ini.



Di seluruh negeri, lebih dari 700 orang tewas dalam banjir musim hujan. Tahun lalu 1.200 orang tewas.



Di Kerala, tentara dikerahkan untuk upaya penyelamatan setelah dua hari hujan yang memaksa pihak berwenang membuka jendela 24 waduk untuk menguras kelebihan air.



Sekitar 20.000 orang mengungsi dan 260 tempat penampungan telah dibentuk. 57 wisatawan termasuk 24 orang asing terdampar di stasiun bukit Munnar.



Salah satu dari lima jendela waduk besar di distrik Idukki yang bergunung-gunung dibuka untuk pertama kalinya dalam 26 tahun.



"24 bendungan telah dibuka sejauh ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menceritakan keseriusan situasi," Menteri Negara Bagian Kerala Pinarayi Vijayan menyiarkan di Twitter, seperti dikutip AFP, Jumat 10 Agustus 2018.



"Orang-orang yang tinggal di daerah hilir bendungan ini harus berhati-hati," imbuhnya.



Mengingat kehancuran, Kedutaan AS Kamis menyarankan warganya untuk menghindari area yang terkena dampak dan terus memantau media lokal untuk pembaruan cuaca.



Lebih dari satu juta turis asing mengunjungi Kerala tahun lalu, menurut data resmi.



Pemerintah Kerala, yang memiliki populasi 33 juta orang, telah memberlakukan larangan atas pergerakan lori dan kendaraan wisata di Idukki.



Musim hujan, yang berlangsung kira-kira dari Juni hingga September, telah menewaskan lebih dari 70 jiwa di seluruh negara bagian tahun ini dan merusak panen senilai jutaan dolar.





(FJR)