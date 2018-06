Kim Jong-un Beberkan Langkah Denuklirisasi Pada Presiden Tiongkok

Beijing: Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un membeberkan proses denuklirisasi kepada sekutunya, Tiongkok. Dalam pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Kim juga melaporkan pertemuannya pekan lalu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.



"Denuklirisasi akan membuka prospek baru jika kedua pihak dapat melaksanakan konsensus puncak secara bertahap," ucap Kim, seperti dilansir dari laman Japan Times, Rabu 20 Juni 2018.

Sementara itu, Kim juga mengucapkan terima kasih kepada Xi atas peran diplomatiknya sehingga pertemuan bersejarah tersebut. Xi juga meminta agar Korut dan AS mengimplementasikan hasil kesepakatan di Singapura pada 12 Juni lalu.



"Terima kasih atas dukungan Tiongkok di denuklirisasi di Semenanjung Korea dan peran penting Tiongkok dalam melindungi perdamaian dan stabilitas semenanjung," imbuh Kim.



Dalam pertemuan tersebut juga disinggung sikap Trump yang langsung mewacanakan penarikan pasukan AS dari Korea Selatan. Korut selama ini menganggap pasukan AS di Korsel mengancam kedaulatan Pyongyang.



Pertemuan Kim dan Xi merupakan kali ketiga sejak Maret 2018 ni. Kim diduga terus meminta dukungan dari sekutunya untuk mencabut sanksi internasional usai Korut sepakat melucuti senjata nuklir mereka.





(FJR)