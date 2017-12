Dubes Arab Saudi: Mustahil Kami jadi Mediator Palestina-Israel

Jakarta: Beberapa pihak sempat mengusulkan bahwa Arab Saudi bisa menjadi mediator untuk konflik Palestina dan Israel yang kembali memanas saat ini.



Namun, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Al Shuaibi mengatakan, hal itu tidak akan pernah bisa terjadi.

"Sangat menyenangkan jika kami bisa menjadi mendapatkan peran untuk menjadi mediator. Tetapi tidak mungkin karena semua orang tahu bahwa Arab Saudi ada di pihak Palestina," kata Dubes Al Shuaibi, di kediamannya, Menteng, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2017.



"Arab Saudi tidak ada hubungan diplomatik, dagang dan juga yang lainnya dengan Israel, jadi agak mustahil jika Arab Saudi menjadi penengah di konflik ini," lanjut dia.



Sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat (AS), Arab Saudi menjadi salah satu negara Islam yang menentang pengakuan Donald Trump atas Yerusalem adalah ibu kota Israel.



"Arab Saudi sudah menyampaikan kekecewaannya ke AS soal Al Quds Al Syarif (Yerusalem). Kami menilai itu adalah tindakan sepihak yang sembarangan," ucap Dubes Al Shuaibi.



Ia menyebutkan bahwa AS tidak berhak memberikan sesuatu yang bukan miliknya kepada pihak yang tidak berwenang untuk memiliki Yerusalem, yaitu Israel.



Dubes Al Shuaibi menegaskan pula bahwa Arab Saudi tak pernah menawarkan Abu Dis sebagai ibu kota Palestina, menggantikan Yerusalem.



Pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel membangkitkan amarah negara-negara Arab dan negara Muslim di dunia. Trump juga berencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.





(AHL)