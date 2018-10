Menlu RI dan Palestina Ramaikan CFD

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menlu Palestina Riyad al-Maliki ikut meramaikan Car Free Day di Jakarta, Minggu 14 Oktober 2018. Mereka berdua berjalan dari Plaza Mandiri Kebon Sirih menuju Bundaran Hotel Indonesia.



Partisipasi mereka ini merupakan bagian dari Fun Walk Solidarity Week for Palestine. "Dengan ini saya membuka fun walk Solidarity for Palestine," ucap Menlu Retno di Jakarta, Minggu 14 Oktober 2018.

“Kita berjalan bersama pagi ini untuk tunjukan bahwa Palestina tidak akan pernah sendiri dalam perjuangannya mendapatkan kemerdekaan, Mimpi Palestina adalah Mimpi Indonesia juga” ucap Menlu Retno Marsudi.



Bersama dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhri, para tokoh lintas agama dan masyarakat, serta lebih dari 2.000 masyarakat Indonesia, Menlu RI berjalan bersama sejauh 1,2 km hingga titik akhir di Monumen Selamat Datang di Bunderan HI.



“Jalan menuju monumen selamat datang menjadi simbol langkah solidaritas, dukungan dan komitmen Indonesia bersama Palestina menuju tujuan kita, agar dapat mengucapkan selamat datang kepada negara Palestina yang merdeka” ujar Menlu RI.





Menlu Retno dan Maliki di CFD. (Foto: Marcheilla Ariesta)



Walk for Peace and Humanity diselenggarakan untuk memperkuat solidaritas dan memperdalam pemahaman masyarakat luas terhadap kontribusi dan peran Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Kegiatan ini diharapkan menggemakan dukungan Indonesia yang lintas latar budaya, keyakinan, maupun sosio kultural bagi perjuangan Palestina. Pagi ini juga diisi dengan interaksi publik antara kedua Menlu serta dimeriahkan penampilan artis ibukota dan pembacaan puisi mendukung Palestina.



Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al Shun, Duta Besar RI untuk Yordania Andi Rachmianto dan berbagai duta besar negara sahabat yang ada di Indonesia.



Para menteri disuguhkan berbagai hiburan di Panggung Solidarity for Palestine. Sederet artis Tanah Air mengisi acara di panggung solidaritas, di antaranya band Cokelat dan Opick.



Sabtu kemarin, kedua menlu meresmikan Palestinian Walk di Bandung, Jawa Barat. "Palestine Walk menggambarkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan sebagai pengingat agar semangat perjuangan tetap beresonansi di hati kita," tutur Menlu Maliki.



Solidarity Week for Palestine merupakan agenda yang dibuat Kementerian Luar Negeri RI yang memperlihatkan kepedulian Indonesia terhadap Palestina. Menlu Retno terus menyebutkan bahwa kemerdekaan Palestina berada di jantung politik luar negeri Indonesia.





(WIL)