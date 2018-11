PBB Semakin Diterima Masyarakat Internasional

Jakarta: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai usia 73 tahun. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan di usia yang bertambah, PBB semakin bisa diterima di masyarakat.



Di tahun ini, PBB mengambil tema UN and Us: Engaging People in Realization of 2030 Sustainable Development Agenda. Menurut Retno tema ini menunjukkan harapan bahwa PBB berintegritas di tengah ketidakpastian dunia.



"Jadi tema ini menunjukkan harapan upaya bahwa UN itu berintegritas, dalam dunia yang serba tidak kepastian ini. Saya senang tema ini ada untuk tahun ini dan kita berusaha menunjukkan bahwa keberadaan PBB sangat relevan," tutur dia.



Retno menambahkan keberadaan PBB sangat relevan. Dia berharap PBB dapat berfungsi untuk menjaga perdamaian dan menciptakan kesejahteraan dunia.



Sementara itu, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Anita Nirody menuturkan di tahun ke-73, PBB ingin mewujudkan harapan, impian dan aspirasi rakyat seluruh dunia. "Demi mewujudkan semua itu, orang perlu berpartisipasi aktif dan berkontribusi pada proses pengembangan, PBB bersama Anda dalam perjalanan Anda," tuturnya.



Dia menambahkan PBB mendukung inisiatif nasional Indonesia, termasuk dalam hal mengatasi perubahan iklim, melestarikan warisan dan keanekaragaman hayati Indonesia. Anita menuturkan PBB juga memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu upaya pemerintah dalan pemulihan atas bencana yang terjadi di Palu dan Lombok.



"Indonesia tetap menjadi mitra PBB yang kuat dan gigih untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi, seperti perubahan iklim," pungkasnya.



Di Indonesia, rangkaian peringatan UN Day dibuka di Museum Nasional. Pembukaan dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan para duta besar dari beberapa negara sahabat yang ada di Indonesia.





(FJR)