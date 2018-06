Singapura: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un akan bertemu hari ini.



Mereka akan bertemu di Hotel Capella, Pulau Sentosa, sekitar pukul 09.00 pagi waktu setempat. Pertemuan ini akan terjadi empat mata dan akan didampingi satu penerjemah.

Menurut jadwal yang dirilis Gedung Putih, Trump dan Kim akan bertemu selama 45 menit dengan pertemuan bilateral pada pukul 10.00 pagi dan diikuti makan siang pukul 11.30 yang melibatkan delegasi kedua negara.



Dilansir dari Channel News Asia, Selasa 12 Juni 2018, delegasi AS akan terdiri dari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Kepala Staf John Kelly, Penasehat Keamanan Nasional John Bolton, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, Duta Besar AS untuk Filipina Sung Kim dan Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional Asia Matt Pottinger.



"Diskusi antara AS dan Korut akan bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan," sebut Gedung Putih.



Usai makan siang, Trump akan bertemu awak media sekitar pukul 16.00 sore dan akan meninggalkan Hotel Capella menuju Pangkalan Udara Paya Lebar dengan jadwal penerbangan pukul 19.00 malam.







(WIL)