Nobar Pertemuan Trump-Kim di Korsel dan AS

Seoul: Dunia seakan terpaku menyaksikan pertemuan bersejarah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un di Singapura, pagi hari ini.



Acara 'nonton bareng' pun tak terhindarkan terjadi di Seoul, Korea Selatan (Korsel). Ribuan orang sesaat berhenti menatap layar televisi raksasa di pusat kota maupun sejumlah stasiun untuk melihat jabat tangan Trump dan Kim.

Tepuk tangan langsung pecah saat Trump dan Kim melangkah keluar bersamaan dan berjabat tangan.





Dilansir Yonhap, Selasa 12 Juni 2018, Presiden Korsel Moon Jae-in yang menyaksikan pertemuan tersebut dari Gedung Biru langsung tersenyum ketika Trump dan Kim berjabat tangan.



Acara 'nonton bareng' juga terjadi di AS, tepatnya di Koreatown, Los Angeles. Mereka berkumpul di sebuah restoran atau kafe untuk menonton bersama pertemuan bersejarah ini.



Koreatown adalah salah satu kawasan dengan warga Korsel terbanyak di AS. Banyak warga di sana menyatakan harapan mereka untuk hasil positif dari pertemuan Trump dan Kim Jong-un.



Hal yang sama terjadi di Times Square, di mana warga AS berhenti sejenak untuk menonton pertemuan ini dan langsung bertepuk tangan ketika Trump dan Kim bersalaman.





