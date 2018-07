Anak Tiri Najib Razak Diperiksa Terkait 1MDB

Kuala Lumpur: Anak tiri dari mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang bernama Riza Aziz turut diperiksa Komisi Anti-Korupsi Malaysia (SPRM). Sembilan jam lamanya Riza diinterogasi.



Ia terlihat meninggalkan Putrajaya sekitar pukul 10.30 malam waktu setempat, Selasa 3 Juli kemarin. Menurut laporan, Riza tiba sekitar pukul 13.30 siang waktu setempat, didampingi pengacaranya M. Kumaraendran.

Dilansir dari The Star, Rabu 4 Juli 2018, penyelidik dari SPRM meminta Riza menjelaskan apakah dana dari skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) digunakan untuk membiayai pembuatan beberapa film Hollywood atas nama rumah produksinya.



Riza adalah salah satu pendiri perusahaan produksi film Hollywood, Red Granite Pictures, yang pernah memproduksi film The Wolf of Wall Street.



Selain itu, sejumlah properti yang digunakan untuk syuting film yang dibintangi Leonardo DiCaprio ini juga diduga menggunakan uang hasil korupsi 1MDB.



Sementara Riza diperiksa, Najib telah dijemput sejumlah petugas dari SPRM untuk ditahan. Hari ini, rencananya Najib akan dipindahkan ke Kompleks Pengadilan Kuala Lumpur.







(JMS)