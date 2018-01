Jokowi Harap Kemitraan ASEAN-India Ciptakan Kestabilan Indo-Pasifik

India: Presiden Joko Widodo menginginkan kestabilan ekosistem di wilayah Indo-Pasifik. Hal ini disampaikan Jokowi ketika berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan ASEAN–India, di Rasthrapati Bhawan, India.



“Saya percaya melalui ASEAN-lead mechanism dan melalui kemitraan ASEAN-India, kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan sejahtera dapat tercapai,” kata Jokowi di India, Kamis 25 Januari 2018.

Jokowi menyampaikan, konsep Indo-Pasifik secara alami dapat dikembangkan berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation of ASEAN. Konsep tersebut menjadikan semua negara sebagai kunci dari perjanjian tersebut.



“Pengembangan konsep Indo-Pasifik, juga harus dilakukan secara terbuka, transparan, inklusif didasarkan pada habit of dialogue. Dilandasi keinginan untuk bekerja sama serta menjunjung tinggi hukum internasional,” ujarnya.



Mantan Wali Kota Solo ini meyakini, dengan konsep itu, rivalitas dapat dihindari. Ia menuturkan, pengembangan konsep Indo-Pasifik akan baik jika dilakukan melalui pendekatan building blocks.



Misalnya, melalui penguatan kerja sama bilateral dan pluri-lateral seperti ASEAN-India, penguatan mekanisme kawasan seperti IORA di Samudra Hindia, dan ASEAN-lead Mechanism khususnya East Asia Summit (EAS) Samudra Pasifik, serta integrasi mekanisme kerjasama Samudra Hindia dan Pasifik.



“Dengan penguatan building blocks akan tercipta pula kawasan Indo-Pasifik yang menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan dan industri dunia,” tutur dia.



Menurut Jokowi, kerja sama maritim adalah salah satu kunci dalam pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik.





(AGA)