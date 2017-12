Angkatan Bersenjata Malaysia Siap Bela Warga Palestina

Kuala Lumpur: Angkatan Bersenjata Malaysia mengaku siap untuk membela warga Palestina sehubungan dengan pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



"Sebagai menteri pertahanan, saya yakin bahwa kita akan melakukan perintah dari Angkatan Bersenjata," ucap Menhan Malaysia, Hishammuddin Hussein, dikutip dari Bernama, Senin 11 Desember 2017.

Pengumuman Presiden AS Donald Trump, lanjut dia, yang mengakui Yerusalem adalah ibu kota Israel merupakan tamparan keras bagi seluruh umat Muslim di dunia.



"Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia sudah siap," kata dia.



Ribuan pengunjuk rasa pun turun ke pusat kota Kuala Lumpur mendekati Kedutaan Besar AS di sana untuk memprotes keputusan Amerika tersebut.



Kementerian Luar Negeri Malaysia juga mengatakan bahwa Negeri Jiran sangat prihatin dengan pengumuman tersebut yang dinilai bisa meningkatkan risiko terorisme.



"Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel berarti melanggar hak-hak Muslim dan Kristen," ujar dia lagi.



Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, tepatnya Jakarta. Unjuk rasa sudah pecah sejak Jumat pekan lalu di mana para pengunjuk rasa mengecam keputusan AS tersebut.



Trump pun mengumumkan rencananya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan prosesnya segera dimulai.



Terkait keputusan Trump ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengapresiasi penuh dan mengajak negara-negara lain untuk mengikuti jejak AS.





(WIL)