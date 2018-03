Gali Inovasi, GDP MIKTA Diyakini Bisa Meningkat

Jakarta: Semakin inovatif dan memberikan solusi kepada berbagai permasalahan global merupakan harapan Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir untuk MIKTA (Meksiko Indonesia Korea Selatan Turki dan Australia) dalam mengepakkan sayapnya di dunia internasional.



"Dunia yang semakin dinamis ini memerlukan bantuan yang terus ada. Saya harap, MIKTA adalah salah satunya," kata Wamenlu Fachir dalam pidatonya di peluncuran buku 'MIKTA Current Situation and The Way Forward', di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Senin 19 Maret 2018.



MIKTA merupakan kerja sama inovatif yang terbentuk pada tahun 2013 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.



Tahun ini, Indonesia merupakaan koordinator forum kerja sama MIKTA yang mengusung tema mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, tema ini memberikan penekanan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang ekonomi kreatif.



"Setiap negara anggota MIKTA sangat potensial di negaranya. Maka dari itu, dari tahun ke tahun, lima negara harus terus menguatkan MIKTA," lanjut Wamenlu Fachir.



Ia menambahkan, lima negara anggota MIKTA ini juga memiliki ekonomi yang cukup kuat. "MIKTA tentu bisa meningkatkan GDP," tukasnya.



Selain mengukuhkan kekuatan di bidang ekonomi, lima negara anggota MIKTA juga terus mendukung perdamaian dan stabilitas kawasan dan global.



"Di bawah Indonesia tahun ini, saya yakin MIKTA akan semakin maju di tahun-tahun ke depannya," ungkap mantan Duta Besar RI di Arab Saudi ini.



Sebagai Ketua MIKTA 2018, Indonesia terus mendorong kerja sama, tak hanya antara anggota MIKTA saja, namun juga dengan mitra lainnya, termasuk di dalam negeri.





