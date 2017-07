Pantau HAM Korut, Jepang Anugerahi Bintang Jasa untuk Marzuki Darusman

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situasi HAM di Korea Utara 2010-2016, Marzuki Darusman mendapat penganugerahan Bintang Jasa Jepang "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star".

Pemberian bintang jasa ini diserahkan langsung oleh Kaisar Jepang kepada Marzuki di Istana Kaisar di Tokyo, pada 9 Mei lalu. Marzuki juga berkesempatan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

"Karena prestasinya yang sangat bagus dan tinggi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat internasional soal situasi HAM di Korut, maka Jepang menganugerahkan Bintang Jasa kepada Bapak Marzuki," ujar Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat 21 Juli 2017.

Selama masa jabatannya, lanjut dia, Marzuki juga kerap berkunjung ke Jepang beberapa kali dan bertukar pandangan dengan sejumlah pejabat pemerintahan Jepang soal Korut.

"Keadaan HAM di Korut tidak bisa dipandang secara optimis," ungkap Dubes Ishii.

Namun, Dubes Ishii yakin, dengan adanya seorang diplomat Indonesia yang pernah menjadi pelapor khusus di Pyongyang, maka masyarakat internasional semakin paham dengan ituasi di sana.

"Mungkin di masa mendatang, sebuah perbaikan bisa diharapkan," ujar dia.

Sementara itu, Marzuki menyampaikan apresiasi tertingginya kepada Pemerintah Jepang atas Bintang Jasa ini. Ia pun mendorong agar Pemerintah Indonesia bisa menyoroti lebih banyak soal Semenanjung Korea.

"Semenanjung Korea, lalu Jepang dan China, itu adalah negara-negara yang sangat penting di masa mendatang," ungkap dia.

