Kerangka COC Disepakati, Momentum Baik Atasi Konflik Laut China Selatan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kesepakatan antara pejabat senior negara anggota Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) dengan China dalam merampungkan kerangka Code of Conduct (COC) Laut China Selatan, membuka peluang penyelesaian konflik wilayah laut ini.

Pada Pertemuan ke-14 ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC) di Guiyang, China, 18 Mei 2017 kedua belah pihak menyepakati kerangka COC ini.

"Momentum yang baik antara ASEAN-China dan kemajuan dalam implementasi DOC sejak beberapa waktu terakhir membantu percepatan penyelesaian kerangka COC," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares dalam keterangan tertulis Kemenlu yang diterima Metrotvnews.com, Jumat 19 Mei 2017.

"Kerangka ini akan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri ASEAN-China untuk mendapat pandangan dan persetujuan serta arahan ke depan," jelasnya.

Secara umum kerangka COC yang disepakati terdiri atas mukadimah, tujuan, prinsip-prinsip umum, prinsip tindakan dan klausa akhir.

Kesepakatan atas kerangka COC ini merupakan suatu capaian penting ASEAN-China mengingat proses konsultasi COC telah dimulai sejak 2013 dan mendapat momentum positif setelah pada pertengahan tahun 2016 Menteri Luar Negeri ASEAN-China memberikan mandat kepada Pejabat Tinggi untuk menyelesaikan kerangka COC pada pertengahan 2017.

Atas dorongan Indonesia dan berdasarkan draft yang disiapkan Indonesia, maka pembahasan substantif yang menghasilkan draft pertamakerangka COC dilakukan pada Pertemuan ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC (JWG on DOC) di Bali, pada akhir Februari 2017.

Pertemuan Bali juga menyepakati suatu pendekatan (Bali Approach) yang telah meletakkan dasar yang kuat untuk upaya mempercepat pembahasan COC Framework tersebut. Setelah pertemuan di Bali, kemudian diikuti pertemuan JWG on DOC di Siem Reap, Kamboja, akhir Maret 2017, dan di Guiyang, China 17 Mei 2017.

ASEAN-China SOM on DOC dan JWG on DOC merupakan mekanisme dibawah pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan China untuk membahas implementasi DOC secara efektif dan menyeluruh serta melakukan konsultasi dalam rangka penyusunan COC.

