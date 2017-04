AS Kerahkan Kapal Induk, Korea Utara Nyatakan Siap Perang

Metrotvnews.com, Pyongyang: Korea Utara mengecam pengerahan kapal induk Amerika Serikat ke Semenanjung Korea, dan menegaskan bahwa Pyongyang siap "berperang" dengan Washington.



Armada Angkatan Laut AS -- termasuk kapal induk USS Carl Vinson -- membatalkan rencana kunjungan ke Australia dan bertolak menuju Semenanjung Korea akhir pekan kemarin.

"Ini menunjukkan bahwa aksi sembrono AS dalam menginvasi DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) telah mencapai fase serius," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dilaporkan kantor berita KCNA, Selasa 11 April 2017."DPRK siap merespons jenis perang apapun yang diinginkan AS," sambung dia, menggunakan nama resmi dari Korea Utara.USS Carl Vinson. (Foto: Reuters)AS meluncurkan 59 misil tomahawk ke pangkalan udara di Suriah pekan kemarin, yang merupakan perintah langsung dari Trump. Selain untuk merespons serangan kimia di Idlib, peluncuran misil juga dinilai banyak pihak sebagai bentuk peringatan terhadap Korut.Trump telah mengancam melakukan aksi unilateral terhadap Pyongyang jika Tiongkok -- sekutu utama Korut -- gagal meredam program nuklir dan misil rezim Kim Jong-un.Namun Pyongyang mengindikasikan akan terus melanjutkan program nuklir dan misil meski sudah dijatuhi serangkaian sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.Sejumlah pengamat menilai Korut mencapai banyak kemajuan dalam mencapai salah satu tujuan utamanya, yakni menciptakan misil antar benua yang dapat mencapai daratan utama Negeri Paman Sam."Kami akan mengambil langkah terkeras terhadap provokator dalam upaya melindungi diri," kata jubir Kemenlu Korut. "Kami juga akan menganggap AS bertanggung jawab penuh atas malapetaka besar yang diakibatkan aksi-aksi memalukannya," lanjutnya.Korut akan merayakan beberapa hari peringatan penting di bulan ini. Biasanya, Korut akan menggunakan kesempatan semacam itu dengan menggelar tes perangkat militer.(WIL)