RI Jadi Mediator Palestina-Israel di Organisasi Internasional

Jakarta: Indonesia diharapkan menjadi mediator bagi upaya perdamaian antara Palestina dengan Israel. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjadikan isu tersebut sebagai jantung kebijakan politik luar negeri RI.



Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Albertus Patty mengatakan, jika Indonesia ingin menjadi mediator bagi perdamaian Palestina-Israel, Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Meski demikian, Albertus mengatakan bahwa keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina merupakan pelanggaran besar. Menurutnya, Trump tidak menghormati tiga agama besar yang berada di wilayah itu.



"Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam PGI, ini hanya ilusi. Trump berpikir menyelesaikan persoalan, tapi hal tersebut tidak mungkin, karena Yerusalem kota tiga agama sekaligus. Keputusan apapun yang tidak memperhitungkan ketika agama ini, bisa menimbulkan respons memecah belah, tak hanya dengan agama lain, tapi juga di dalam agama itu sendiri," kata Albertus saat ditemui di Student Center Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jakarta, Sabtu 23 Desember 2017.



"Keputusan Trump itu membuat AS berhenti menjadi mediator. Jika dia ingin kembali jadi mediator, kita minta dia tarik kembali keputusan sepihak tersebut. Indonesia sendiri hanya bisa ikut terlibat sebagai partisipan mediator Israel-Palestina. Jika Indonesia mau, bangun hubungan diplomatik dengan Israel untuk mendapatkan proses perdamaian," lanjutnya.



Baca: Dubes Arab Saudi: Mustahil Kami jadi Mediator Palestina-Israel



Namun, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya, tanpa harus membuka hubungan diplomatik ini, Indonesia sudah menjadi mediator Israel dan Palestina.



"Indonesia jadi mediator dimana dulu, kalau langsung kedua negara, tidak bisa karena tidak ada hubungan diplomatik. Namun, Indonesia sudah menjadi mediator di organisasi internasional, itu mediasi yang dilakukan Indonesia," tegasnya.



Hikmahanto mengatakan bahwa Indonesia, secara sumber daya belum memadai. "Kita ambil bagian yang kita anggap Indonesia mampu untuk menunjukkan ke mata dunia. Israel sudah mulai membuat permukiman di daerah baru, ini yang harus kita tentang. Lagipula, apakah mungkin Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan sebuah negara yang kita anggap penjajah?" sambung dia.



Indonesia mengambil peran besar dalam menggalang dukungan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Contoh yang terpampang nyata saat Indonesia mencoba menarik negara-negara Gerakan Non Blok menudukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.



Indonesia juga memberikan bantuan pembangunan kapasitas kepada Palestina agar bisa kuat dalam membangun negara setelah nantinya merdeka.









(WIL)