Tunggu Presiden Xi, Bermain Piano Jadi Pilihan Putin

Metrotvnews.com, Beijing: Sembari menunggu sebuah pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, bermain piano tampaknya menjadi pilihan Presiden Rusia Vladimir Putin.



Ketika menunggu Xi di sela-sela pertemuan One Belt One Road (OBOR), Putin tidak tahan melihat sebuah piano di sudut ruangan dan langsung menghampirinya.

Dilansir Sputnik, Senin 15 Mei 2017, ia duduk di depan piano dan spontan memainkan dua lagu Rusia, Moscow Windows dan The City of the Free Neva River.Para wartawan Rusia yang ikut Putin ke Tiongkok sempat mengabadikan permainan piano sang presiden ini."Permainannya bagus dan Putin tidak lupa mempromosikan Rusia dengan memainkan lagu dari Moskow," ucap seorang wartawan.Bukan kali pertama Putin menunjukkan keahliannya bermain piano. Pada 2010 di St. Petersburg, Putin -yang kala itu masih menjabat sebagai ketua pemerintah Rusia- juga memainkan lagu Rusia dengan piano.Bermain piano, diketahui adalah salah satu hobi Putin selain berkuda, mengoperasikan pesawat, memancing dan memelihara anjing serta kucing.(WIL)