Jepang Tegaskan Latihan Militer AS-Korsel Penting bagi Kawasan

Tokyo: Jepang menegaskan latihan militer gabungan antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan "penting" bagi keamanan kawasan. Tokyo khawatir usai Presiden AS Donald Trump mengaku akan menghentikan latihan perang di Semenanjung Korea.



"Latihan militer dan pasukan AS yang disiagakan di Korsel memainkan peranan vital bagi keamanan Asia Timur," ujar Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, saat ditanya mengenai pengumuman mengejutkan Trump di Singapura pada Selasa 12 Juni.

"Saya berharap bisa menyampaikan pesan ini antara Jepang dengan AS, atau antar Jepang, AS dan Korsel," lanjut dia, seperti dikutip dari AFP, Rabu 13 Juni 2018.



Trump mengejutkan banyak pihak usai berencana menghentikan latihan militer dengan Korsel dan juga mempertimbangkan menarik pasukan dari Negeri Gingseng.



"Kami akan menghentikan latihan perang, yang tentu akan menghemat banyak biaya," sebut Trump kala itu.



Sejumlah pengamat keamanan mengingatkan bahwa pengurangan kehadiran militer AS di Asia Timur akan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan, seiring semakin berkembangnya peningkatan kekuatan tempur Tiongkok.



Onodera menegaskan kebijakan Jepang terhadap Korut tidak berubah usai pertemuan Trump dan Kim.



"Tidak ada perubahan dari kebijakan kami menekan Korut," tegas Onodera.





