The Diplomats Ramaikan Hari Terakhir Java Jazz 2018

Jakarta: Tak hanya penyanyi profesional, para diplomat Kementerian Luar Negeri RI juga turut meramaikan pagelaran festival musik Java Jazz 2018.



Dibentuk sekitar delapan tahun lalu, grup band The Diplomats membawakan sembilan lagu di panggung Java Jazz Stage di Jiexpo Kemayoran, Minggu 4 Maret 2018.

"Rame-Rame" menjadi lagu pembuka The Diplomats. Band ini kerap berganti personel karena para diplomat sering berpindah-pindah dalam menjalankan tugas negara.



Menjadi bintang tamu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sekali lagi menghentak panggung Java Jazz dengan menyanyikan lagu "Kau Semakin Mempesona."





Menlu Retno di Java Jazz Festival 2018. (Foto: Marcheilla Ariesta)



Pencalonan Indonesia dalam Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pun disebutkan di panggung ini lewat lantunan lagu "Song for Peace."



Masih mengusung semangat perdamaian dunia, Menlu Retno juga membawakan "Dirimu Semakin Mempesona" milik Mus Mulyadi.



“Lagu ini saya dedikasikan untuk perdamaian dunia. Semoga semakin mempesona,” kata Menlu Retno.



The Diplomats mengusung tema Indonesia Timur dalam busananya kali ini. Di akhir pertunjukan, mereka mengajak para penonton berdendang dan bergoyang bersama lewat lagu "You Are The Universe" milik Brand New Heavies.





Menlu dan Wamenlu RI di Java Jazz Festival 2018. (Foto: Sonya Michaella)





(WIL)