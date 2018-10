Ingin Capai Denukrilisasi, Korut Minta Dukungan ASEAN

Jakarta: Proses perdamaian antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) menyita perhatian dunia internasional di tahun ini. Korut terlihat sangat serius untuk segera mencapai denuklirisasi penuh.



"Isu perdamaian Semenanjung Korea menjadi perhatian dunia dan komunitas internasional. Kami mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk ASEAN dan Indonesia," kata Duta Besar Korut untuk Indonesia An Kwan-il dalam acara Youth Peace and Tolerance di Hotel Sheraton, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.



"Partisipasi anak muda di kawasan, khususnya di Asia, juga diperlukan untuk mewujudkan perdamaian Semenanjung Korea serta dua Korea," lanjut dia.



Tak hanya itu, Dubes An juga berharap agar Korsel, dunia internasional dan seluruh komunitas terus mendukung kemajuan negaranya, terutama dalam perdamaian dan toleransi.



"Kami sedang bekerja keras agar Korut menjadi negara yang damai, salah satunya adalah mewujudkan denuklirisasi penuh," tukas dia.



Dalam tahun ini, tiga kali sudah Pemimpin Korut Kim Jong-un bertemu dengan Presiden Korsel Moon Jae-in. Sejumlah kesepakatan pun disetujui, salah satunya adalah segera diwujudkannya denuklirisasi Semenanjung Korea.



Tak lupa Dubes An juga meminta dukungan internasional agar pertemuan kedua Kim dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera dilaksanakan dalam waktu dekat dan segera mengimplementasi sejumlah kesepakatan yang sudah dibentuk saat bertemu di Singapura, Juni 2018 lalu.





(FJR)