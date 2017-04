RI Yakin Instrumen Perlindungan Pekerja Migran ASEAN Rampung Tahun Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: ASEAN diharapkan bisa segera menyetujui instrumen Perlindungan Pekerja Migran ASEAN tahun ini.

Direktur Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jose Antonio Tavares menyebutkan, Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers bisa dihasilkan setelah 10 tahun pembahasan.

"Kita hendaki buruh migran ini dilindungi dan dipromosikan haknya. Baik yang datang dengan dokumen dan tidak datang dengan dokumen," ujar Jose Tavares, di Kemenlu RI, Jakarta, Selasa 25 April 2017.

"Kita mau keduanya dilindungi. Keluarga keduanya juga dilindungi. Ini salah satu isu yang sangat pelik untuk dicapai konsensus," tuturnya.

"Mengenai sikap dokumen itu sendiri, legaly banding (terikat secara hukum) atau tidak. Ini memang belum tercapai," imbuh mantan Dubes RI untuk Selandia Baru itu.

Tetapi Jose mengakui jika ingin hal ini 100 persen, maka akan sulit dicapai. Untuk itu, Indonesia bersama Filipina akan sedikit melonggar demi tercapai konsensus.

Hingga saat ini dua isu terselesaikan mengenai famili dan uncodumented for certain leave. Kini yang masih diupayakan apakah dokumen ini akan terikat secara hukum atau tidak. Adapun pembahasan sudah mengalami banyak kemajuan.

"Di Manila nanti akan dibahas untuk bisa jadi clean document untuk bisa diadopsi seluruh negara. Pembahasan ini berada dalam kemenaker dan kemenlu bantu beri masukan," pungkasnya.

Terlepas dari kesulitan yang ada Indonesia optimis dokumen bisa dicapai tahun ini, asal negosiasi berjalan signifikan. Hingga saat ini tercatat buruh migran di ASEAN mencapai 6,7 juta dan Indonesia menyumbang 2,5 juta tersebar di seluruh negara ASEAN.

(FJR)