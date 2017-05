Sistem Misil THAAD di Korea Selatan sudah Operasional

Metrotvnews.com, Seoul: Sebuah sistem pertahanan misil milik Amerika Serikat yang dikirim ke Korea Selatan untuk menghadapi ancaman Korea Utara sudah mulai operasional.



Washington dan Seoul menyepakati pengiriman Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) pada Juli di tengah kekhawatiran serangkaian uji coba misil balistik Pyongyang.

Pasukan AS di Korsel menyebut THAAD sudah "operasional dan memiliki kemampuan menembak misil Korut untuk melindungi Republik."Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada AFP, bahwa sistem ini baru "mencapai kemampuan di fase awal."Kemampuan THAAD akan ditambah tahun ini, seiring datangnya perangkat keras dan komponen tambahan untuk menyelesaikan sistemnya hingga 100 persen. Pengiriman THAAD ke Korsel telah membuat Tiongkok geram. Beijing khawatir THAAD akan membuat kemampuan misilnya di kawasan melemah.Sistem THAAD, yang dipasang di bekas lapangan golf di Seongju, didesain untuk menembak serta menghancurkan rudal balistik jarak pendek dan menengah.Tiongkok telah menerapkan berbagai langkah terhadap Korsel untuk merespons THAAD, termasuk melarang kedatangan beberapa grup tur.Konglomerat perusahaan Lotte, yang sebelumnya memiliki lapangan golf tempat THAAD berdiri, juga dibidik Tiongkok. Sebanyak 85 dari 99 toko Lotte di Tiongkok ditutup.THAAD dikirim saat ketegangan di Semenanjung Korea meningkat akibat uji coba nuklir dan misil balistik Korut. Presiden AS Donald Trump mengatakan aksi militer adalah "salah satu opsi yang tersaji di meja."(WIL)