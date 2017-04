Korea Utara Gagal Luncurkan Misil Terbaru

Metrotvnews.com, Seoul: Korea Utara telah mencoba meluncurkan sebuah misil tak dikenal, tapi berakhir gagal. Demikian disampaikan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Minggu 16 April 2017.



Seperti dilansir ITV, Seoul menyebut tujuan dari peluncuran itu adalah menguji coba misil yang dapat mencapai daratan utama Amerika Serikat.

Komando Pasifik AS mengonfirmasi adanya peluncuran terbaru dari Korut, yang "langsung meledak tak lama setelah diluncurkan.""Jenis misilnya masih diselidiki," ucap Komando Pasifik AS.Sebelum peluncuran terbaru, Korut menegaskan "siap untuk masuk dalam perang nuklir" dengan AS.Peluncuran misil Korut dilakukan beberapa jam sebelum Wakil Presiden AS Mike Pence tib di Seoul dalam tur Asia hingga 10 hari ke depan. AS mengatakan kunjungan Pence merupakan bentuk komitmen terhadap negara-negara sekutu di tengah ancaman Korut.Misil terbaru diluncurkan dari kota Sinpo, yang juga merupakan tempat berdirinya sebuah pangkalan kapal selam. Korut sudah pernah melakukan uji coba misil balistik yang diluncurkan dari kapal sellam.Senjata yang ditembakkan dari kapal selam Korut lebih sulit dideteksi dan dihancurkan, sehingga akan menjadi tantangan berat bagi AS dan para sekutunya.Selain terkait Pence, peluncuran juga dilakukan satu hari setelah Pyongyang merayakan ulang tahun ke-105 dari pendiri negara, Kim Il-sung.(WIL)