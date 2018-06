Kim: Bekerja Sama dengan Trump, Semua akan Lebih Baik

Singapura: Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara (Korut) telah keluar dari ruang pertemuan One-On-One.



"Sangat bagus, sangat bagus," ujar Trump saat ditanya mengenai pertemuan tersebut, Selasa 12 Juni 2018.



"Dengan bekerja sama kita bisa mengatasi semua masalah yang ada," tutur Trump.



Kim pun menanggapi ucapan dari Trump dengan rasa penuh optimisme. "Ke depannya akan banyak tantangan, tetapi dengan bekerja sama dengan Trump semua akan lebih baik," ucap Kim Jong-un.





Trump dan Kim kembali berfoto bersama di beranda sebelum ke ruangan lainnya untuk melanjutkan pertemuan dengan delegasi kedua negara. Keduanya tersenyum.



Pantauan Medcom.id, terlihat Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menlu Korut Ri Yong-ho dalam pertemuan tersebut.



Sebelum pertemuan dilakukan, Trump mengatakan dia sangat optimis pertemuan dengan Kim Jong-un bisa berhasil. Dia optimis denuklirisasi bisa tercapai.



Saat ini, pertemuan Kim Jong-un dan Donald Trump dengan para delegasi tengah berlangsung.



Ada lima isu kunci yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, yang paling utama adalah denuklirisasi. AS ingin Korut melakukan denuklirisasi sebagaimana janji Pyongyang untuk Semenanjung Korea.



Sementara itu, isu lainnya adalah menghentikan perang Korea, normalisasi hubungan diplomatik AS-Korut, hak asasi manusia dan keamanan.



Isu keamanan adalah prioritas Korut dalam pertemuan ini. Kim menginginkan, jika program nuklir mereka dihentikan, AS mau menjamin keamanan, yang akan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan politik di Pyongyang.





