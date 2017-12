Jakarta: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memutus bantuan dana kepada negara-negara yang menentang keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dari sekian banyak negara yang menerima bantuan AS, Salah satunya adalah Indonesia.



Sekretaris Umum Pusat Muhammadiyah, Abdul Mukti, mengatakan Indonesia tidak perlu takut terhadap ancaman tersebut. Menurut dia, masyarakat Indonesia mendukung sikap politik pemerintah atas keputusan tersebut.

"Indonesia tidak perlu gentar dengan ancaman Trump kepada negara yang tidak mendukung keputusan Trump. Indonesia negara berdaulat, seluruh masyarakat mendukung sikap politik ini," kata Abdul, saat ditemui di Student Center Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Jakarta, Sabtu 23 Desember 2017.



Dia menuturkan, belum pernah ada dukungan kuat terhadap Palestina seperti yang ditunjukkan masyarakat Indoonesia. Karenanya dia mengatakan Indonesia harus berani.



ABdul Mukti mengatakan, Indonesia juga tidak boleh gentar dengan ancaman AS. Baginya, meskipun Indonesia dan AS bersahabat, bukan berarti prinsip bisa goyang.



Sementara itu Direktur Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli mengatakan Indonesia tidak akan khawatir atas ancaman AS tersebut.



"Indonesia tidak akan khawatir dan Indonesia tidak mengubah posisi dan negara lain tidak signifikan yang berubah. Ancaman yang tidak ada real effectnya buktinya dalam resolusi tidak ada," tuturnya.



AS mengancam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang mendukung rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan agar Negeri Paman Sam menarik keputusannya terkait status Yerusalem.



"Mereka mengambil ratusan juta dolar bahkan miliaran dolar, dan kemudian mereka memilih untuk melawan. Kami melihat suara itu. Biarkan mereka memilih melawan kita. Kita akan menghemat banyak dana. Kami tidak peduli, " ungkap Presiden AS Donald Trump.



Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, dalam sebuah surat kepada puluhan negara anggota PBB, memperingatkan bahwa ia akan ‘mencatat nama’ yang mendukung resolusi. Beberapa diplomat senior mengatakan bahwa peringatan Haley tidak mungkin mengubah banyak suara di Majelis Umum, di mana ancaman langsung semacam itu jarang terjadi.









