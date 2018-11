Korut Minta Pertemuan dengan Menlu AS Ditunda

Pyongyang: Korea Utara (Korut) meminta Amerika Serikat (AS) untuk menunda pembicaraan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan tangan kanan Kim Jong-un, Kim Yong-chol. Pertemuan rencananya digelar di New York pekan ini.



Kementerian Luar Negeri AS sebelumnya telah mengumumkan bahwa pertemuan tersebut ditunda untuk sementara sampai ada kesepakatan lebih lanjut.

"Pyongyang yang meminta pertemuan itu ditunda. AS juga telah mengatakan kepada kami," kata Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Kang Kyung-hwa, dikutip dari AFP, Kamis 8 November 2018.



Korsel melaporkan bahwa Kim Yong-chol telah dijadwalkan untuk terbang ke New York melalui Beijing, kemarin. Namun, reservasi penerbangannya dibatalkan dan sempat dipesan ulang, sampai akhirnya dibatalkan lagi.



Penundaan ini diumumkan dua hari setelah Kemenlu AS mengumumkan bahwa Pompeo akan membahas soal proses menuju denuklirisasi dan rencana pertemuan puncak kedua antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un.



Kim Yong-chol adalah seorang jenderal, mantan kepala intelijen dan tangan kanan Kim Jong-un. Dia pernah mengunjungi Gedung Putih menjelang pertemuan Trump dan Kim di Singapura.







(FJR)