Helikopter Jatuh di Kapal Induk AS, Beberapa Terluka

Tokyo: Sebuah helikopter Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh di kapal induk USS Ronald Reagan yang sedang berpatroli di Samudera Pasifik, Jumat 19 Oktober 2018. Insiden ini melukai sejumlah orang.



"Semua personel yang terluka berada dalam kondisi stabil di bawah pengawasan staf medis Ronald Reagan. Tidak ada korban yang mengalami luka serius," ucap Armada ke-7 Angkatan Laut AS, seperti disitat dari kantor berita NDTV.

Tidak disebutkan detail mengenai jumlah korban luka saat helikopter MH-60 menghantam bagian geladak USS Ronald Reagan. Insiden terjadi tak lama usai helikopter itu terbang pada Jumat pagi.



"Penyebab insiden ini masih dalam penyelidikan," sebut Armada ke-7 Angkatan Laut AS. USS Ronald Reagan disebutkan sedang menjalani "operasi rutin" di Laut Filipina saat insiden terjadi, dan saat ini masih dalam status operasional.



USS Ronald Reagan, bergerak dengan tenaga nuklir, berpatroli di seluruh Pasifik, termasuk ke dekat Laut China Selatan. Kapal AS berlayar dekat LCS dalam rangka melakukan "kebebasan bernavigasi" dan juga meyakinkan beberapa negara mitra di kawasan.



Tiongkok mengklaim keseluruhan LCS, yang juga diklaim sejumlah negara tetangganya. Pelayaran kapal AS di dekat LCS hampir selalu membuat Tiongkok geram.



(WIL)