Visa Gratis 30 Hari untuk WNI Berkunjung ke India

Jakarta: Perdana Menteri Narendra Modi dalam pertemuannya dengan diaspora India di Indonesia mengatakan akan memberi gratis visa selama 30 hari bagi para pelancong asal Indonesia.



Dia mengundang warga negara Indonesia (WNI) dan komunitas India untuk mendapatkan pengalaman dari 'New India'.

"Tak hanya nama rima bangsa kita yang sama, namun juga ada ritme senada dalam persahabatan India-Indonesia. Dan kami (India) akan memberikan bebas biaya visa bagi warga Indonesia untuk perjalanan selama 30 hari," cetusnya saat bertemu diaspora India di Indonesia, Jakarta, Rabu 30 Mei 2018.



Modi menambahkan, bagi para diaspora India yang sudah lama tinggal di Jakarta, serta tamu yang hadir, Modi mengundang mereka semua datang ke India untuk mengikuti perayaan Kumbh di Prayag tahun depan.



Dia mengatakan acara besar ini akan menjadi pengalaman baru bagi para pelancong. Mereka tidak hanya akan mengalami budaya kuno India tetapi juga mendapatkan sekilas mengenai 'New India'.



Modi meminta para komunitas India di Indonesia membuat kebiasaan mengunjungi negara asal mereka. Dia ingin para diaspora membagikan pengalaman bahwa India telah berubah menjadi lebih baik saat ini.



"Pemerintah kami, telah mempersiapkan India sesuai dengan kebutuhan dan harapan abad ke-21," katanya.



"Kami fokus membuat 'New India'. Kami harus mulai bekerja untuk mewujudkan impian New India pada 2022, ketika India akan merayakan 75 tahun kemerdekaannya," imbuh dia.



Pengumuman Modi disambut tepuk tangan riuh para diaspora. Mereka juga menggaungkan namanya di ruangan Balai Sidang Jakarta Convention Center. Tak lupa bendera India dan Indonesia dikibar-kibarkan tanda mereka sangat senang menjadi warga India yang tinggal di Indonesia.







