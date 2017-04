Kim Jong-un Awasi Latihan Artileri Pasukan Korut

Metrotvnews.com, Pyongyang: Di tengah ketegangan Semenanjung Korea, Korea Utara (Korut), Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel), Kim Jong-un mengawasi dan memuji latihan penembakan artileri pada Hari Tentara Korea, kemarin.



Kantor berita Korut, KCNA, memberitakan bahwa pasukan latihan tembak artileri ini sangat ampuh dan tembakannya pun akurat. Usai latihan selesai, para pasukan bersumpah setia kepada Jong-un akan membela dia.

"Latihan artileri ini adalah yang terbesar yang pernah ada di bawah pimpinan Kim Jong-un di Wonsan. Kapal selam tercepat yang pernah ada juga dirancang dengan tembakan torpedo untuk musuh," sebut KCNA.Dilansir Strait Times, Rabu 26 April 2017, koran resmi Partai Pekerja Korea, Rodong Sinmun menjadikan latihan penembakan artileri ini menjadi sebagai artikel utama di halaman depan.Halaman depan menunjukkan Jong-un tiba di lokasi mengendarai Mercedes Benz berwarna hitamnya dengan ratusan tank berjejer mengawal mobilnya. Lebih dari 30 gambar menunjukkan latihan tersebut secara mendetail.Bahkan, sebuah gambar menunjukkan Jong-un tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan latihan penembakan artileri tersebut.Jelang Hari Tentara Korea Utara, AS pun mengirim USS Michigan ke Pelabuhan Busan, Korsel. Selain itu, AS juga mengirim USS Carl Vinson ke Semenanjung Korea yang diperkirakan akan tiba akhir pekan ini. Sebelumnya, USS Carl Vinson telah bersandar selama tiga hari di Laut Jepang.Tak hanya itu, Presiden AS Donald Trump juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menjatuhkan sanksi baru untuk Pyongyang karena dikhawatirkan peluncuran uji coba misil balistik keenam akan dikeluarkan Korut pada Hari Tentara Korea.Terkait ini, Korut menyebut USS Carl Vinson sebagai "pemerasan militer" dan mengancam akan menenggelamkan salah satu kapal andalan AS ini.(WIL)