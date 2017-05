Menlu RI dan Menlu Tiongkok Akan Bahas Kerangka COC Laut China Selatan

Metrotvnews.com, Jakarta: Target penyelesaian Code of Conduct (COC) Laut China Selatan akan menjadi bahasan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, besok, 13 Mei 2017.

Sebelumnya di pertemuan ASEAN bulan lalu, Menlu Retno juga mendorong ASEAN untuk segera lakukan finalisasi kerangka COC. Finalisasi kerangka COC sesegera mungkin dapat menunjukkan bahwa ASEAN mampu mengelola berbagai tantangan di kawasan dengan baik.

"Akan dibahas soal framework tahap akhir COC yang di mana sudah disusun di Bali dan kita mengharapkan kerangka COC bisa selesai pertengahan tahun ini," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat 12 Mei 2017.

Selain pembahasan COC, strategic partnership Indonesia-Tiongkok juga akan dibahas lebih lanjut.

"Kita sudah punya strategic partnership dengan Tiongkok dengan adanya plan of action 2017-2021. Ini merupakan kegiatan dan program yang akan dilakukan kedua negara untuk merealisasikan hubungan dalam konteks partnership," tutur dia lagi.

Sampai saat ini memang perundingan tersebut belum selesai. Maka dari itu, Menlu Retno perlu membahas hal tersebut dengan Wang Yi soal plan of action ini.

"Perlu dibahas agar strategic partnership Indonesia-Tiongkok bisa cepat terimplementasi," lanjut Arrmanatha.

Selain itu, dibahas juga keadaan dan situasi Semenanjung Korea yang terbaru dan akan diperbincangkan seperti apa kontribusi Tiongkok untuk menjaga situasi di Semenanjung Korea.

Kunjungan Menlu Retno ke Beijing dalam rangka mendampingi Presiden RI Joko Widodo untuk menghadiri One Belt One Road (OBOR) for International pada 14-15 Mei 2017.

(FJR)