Serangan Bom Hantam Pangkalan AS di Afghanistan Timur

Metrotvnews.com, Kabul: Sekelompok militan yang diduga berasal dari grup Taliban menyerang sebuah pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di provinsi Khost, Afghanistan, Senin 24 April 2017.



Serangan terjadi bersamaan dengan kunjungan Menteri Pertahanan AS James Mattis ke Kabul.

Juru bicara gubernur Khost, Mubarez Mohammad Zadran, mengatakan bahwa para penyerang meledakkan bom mobil di pintu masuk Kamp Chapman, sebuah fasilitas yang dioperasikan pasukan AS dan kontraktor militer swasta.Dia tidak menyebutkan detail lainnya, mengenai dampak kerusakan ataupun korban jiwa dan luka."Saya mengetahui adanya serangan bom mobil di salah satu gerbang pangkalan AS. Tapi kami tidak diperbolehkan pergi ke sana untuk mendapatkan detail lainnya," ungkap Zadran, seperti dikutip Reuters.Jubir militer AS di Afghanistan, Kapten William Salvin, mengonfirmasi adanya serangan bom mobil. Dia mengatakan ada beberapa korban dari kubu Afghanistan, tapi tidak ada dari personel AS.Ledakan bom terjadi hanya tiga hari setelah lebih dari 140 tentara Afghanistan tewas dalam serangan Taliban yang menyamar dalam pakaian militer.(WIL)