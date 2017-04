Serangan Tomahawk AS Perlemah Usaha Suriah Memerangi Terorisme

Metrotvnews.com, Jakarta: Amerika Serikat meluncurkan rudal tomahawk ke sebuah pangkalan udara di Suriah. Peluncuran dilakukan AS dalam merespons serangan kimia yang menewaskan puluhan orang di provinsi Idlib pada 4 April 2017.



Rusia mengecam keras aksi unilateral AS tersebut.

"Serangan tomahawk memperlemah pemerintah Suriah dalam usaha memerangi terorisme," ujar Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 26 April 2017.Presiden Donald Trump memerintahkan langsung peluncuran tomahawk ke pangkalan udara Shayrat. Menurut AS, pesawat yang menjatuhkan bahan kimia di Khan Sheikhun, provinsi Idlib, lepas landas dari pangkalan udara tersebut.Moskow menyebut hingga detik ini, AS dan para sekutunya belum dapat membuktikan bahwa Suriah berada di balik serangan kimia.Selama ini Rusia menyebut kematian di Khan Sheikhun disebabkan kebocoran dari gudang berisi bahan kimia berbahaya yang hancur terkena serangan udara."Mereka (sekutu AS) bilang ada sisa-sisa gas sarin di tubuh korban. Tapi prosedur standar pengambilan sampel dari tubuh korban tidak dilakukan," sebut Dubes Galuzin, merujuk pada salah satu jenis senjata kimia berbahaya.Dubes Galuzin menegaskan pihahknya terus mendorong digelarnya investigasi menyeluruh terkait serangan kimia di Idlib. Penyelidikan harus dilakukan tim independen secara imparsial.(WIL)