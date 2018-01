Menlu Retno Tegaskan Posisi RI Soal Palestina ke Menhan AS

Jakarta: Isu Palestina menjadi salah satu bahasan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis, malam ini. Menlu Retno kembali menegaskan posisi Indonesia terkait Palestina dan Yerusalem kepada Jim Mattis, biasa ia disapa.

"Saya sampaikan bahwa Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Jadi, isu ini sangat mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia. Kita menyesalkan adanya pengumuman tersebut," kata Menlu Retno ketika ditemui usai pertemuan tertutup dengan Mattis di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin 22 Januari 2018.

Pengumuman yang dimaksud oleh Menlu Retno adalah ketika pada awal Desember 2017 kemarin, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Kedubes AS di Tel Aviv akan dipindahkan ke Yerusalem yang berarti AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Saya sampaikan posisi Indonesia dan mengenai two state solution di mana Yerusalem Timur adalah milik Palestina," tambah Menlu Retno.

Selain itu, isu pengurangan bantuan AS ke Palestina juga dibicarakan oleh Menlu Retno kepada Mad Dog, panggilan Mattis.

"Saya meminta agar rencana pengurangan bantuan ke UNRWA (Badan Kesejahteraan PBB untuk Palestina) dipertimbangkan kembali," ungkap dia.

Awal Januari 2018, Trump sempat mengumumkan bahwa bantuan dana AS untuk UNRWA akan ditahan karena Palestina dianggap tidak memiliki kemauan untuk melakukan pembicaraan damai dengan Israel.

"Mattis meyakinkan bahwa dana pendidikan, kesehatan dan keperluan wanita serta anak itu tetap akan dipelihara dan tidak akan terkena dampak rencana pemotongan tersebut," tegas Menlu Retno.

Pertemuan antara Menlu Retno dan Mattis berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Setibanya di Jakarta, Mattis langsung menuju Kemenlu RI. Esok hari rencananya Mattis akan bertemu dengan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

(FJR)